مجلس النواب يشكل وفد لزيارة بروكسل للكشف عن فوائد الأموال الليبية ببلجيكا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مجلس النواب أنه يتابع باهتمام بالغ القلق التقارير المتعلقة باختفاء جزء من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا ، في الفترة من 2011 إلى ديسمبر 2017،الأمر الذي يشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن بالخصوص .

وفي هذا الصدد أرسل مجلس النواب الليبي الأحد ، وفد فني برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان لزيارة بروكسل في أسرع وقت ممكن ، للاتصال بالجهات ذات العلاقة في هذه المسألة والتحقق من وقائعها التي تعني كل المواطنين الليبيين .

وطالب رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب “زايد هدية” مكتب النائب العام وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، بتشكيل لجنة للتحقيق في التصرف في فوائد الأموال الليبية المجمدة في بليجكا ، والمقدرة بخمسة مليارات يورو.

وقال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، إنه “يمكن الاستعانة بخبراء ليبيين مختصين للمساعدة والشروع فوراً في التحقق من حجم الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا منذ التجميد وحجم العوائد المحققة وطريقة احتسابها منذ تاريخ التجميد ، وما جرى عليها من تصرفات وبيان جهات تحويلها والمستفيدين منها”.

كما طالب، المؤسسة الليبية للاستثمار والأجسام القانونية التابعة لها ، بالكشف عن حجم الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا المسجلة في دفاترها ، وكيفية متابعة عوائدها ومبررات عدم الكشف عن ذلك في حينه.

وناشد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية الليبية باتخاذ الآليات السريعة لتوفير كافة المعلومات ونشرها على الليبيين ، بما فيها آليات المتابعة والتحقق ، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باستعادة هذه الأموال ومتابعة المسؤولين عن ذلك ليبيين وأجانب.

وطالب بعثة الأمم المتحدة وهي التي تدعي المساعدة في حماية ثروات الليبيين ببيان عن الموضوع ، وتفسير صمتها المطلق، رغم ما يتم تناوله في وسائل الإعلام الليبية والأجنبية، مناشداً لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بتكليف خبرائها للتحقق من قانونية التصرف في هذه الأموال وتبيان الجهات المستفيدة منها.

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار، فنّدت صحة المعلومات التي نشرتها صحيفة ” le vif” البلجيكية في مارس الماضي عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات يورو من الأموال المجمدة في بلجيكيا دون معرفة الكيفية .

وأكدت المؤسسة في بيان بأن كافة الأصول التي طالها التجميد وفق قرارات مجلس الأمن الدولي في عام 2011 تتم متابعتها عن كثب بشكل دوري ومستمر من قبل الإدارة التنفيذية، من خلال منظومات متخصصة والتي تسمح بالمراقبة الدقيقة لحركة الأموال بشكل واضح وشفاف، أو عن طريق التواصل الدائم مع مدراء المحافظ والمصارف المعنية وذلك عن طريق استلام تقارير شهرية عن قيمة الأصول الموجودة بالحسابات المذكورة لإتمام عملية تسجيل هذه الأصول في الحسابات المالية للمؤسسة، وذلك بحسب البيان .