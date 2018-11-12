“صنع الله”: تكريس مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي أمر حاسم لإنجاح مسار ليبيا الانتقالي

أخبار ليبيا 24 – خاص

حثًّ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، عدداً من الشخصيات السياسية البارزة، وذلك قبل انعقاد مؤتمر “باليرمو”، على دعم تكريس الشفافية في المجال الاقتصادي، باعتبارها العنصر الرئيسي لضمان استقرار ليبيا على المدى البعيد ، وللتوصل إلى تسوية سياسية دائمة.

وتواصل رئيس مجلس الإدارة مع الممثل الخاص للأمم المتحدة ، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

“غسان سلامة” ، ورئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج”، إضافة إلى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، ورئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، وذلك للتأكيد على استعداد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل مع جميع الجهات في كامل ربوع البلاد بعد المؤتمر ، من أجل نشر ثقافة الشفافية والعدالة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.

وقال صنع الله : “تشتكي العديد من المناطق بأنها محرومة من حصّتها من العائدات التي تحققها المؤسسة الوطنية للنفط، في حين تقول الجهات المشرفة على توزيع تلك العائدات ، أن عمليّة التوزيع تتمّ بشكل عادل ووفقاً للقوانين النافذة ، ولكن لا يمكن لكلا الطرفين إثبات صحّة ما يدّعيانه،

وسيتواصل هذا الصراع طالما استمر هذا الوضع على حاله.”

وأشار صنع الله إلى ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بالاضطلاع بالمهام الموكلة إليها وحمايتها من التجاذبات والمساومات والمحاصصات السياسية والجهوية وعدم تعطيل عملياتها.

وأضاف أنه ينبغي أن يتم التصريح علناً بهويات كل الأفراد والمجموعات التي تعرقل سير عمليات المؤسسة الوطنية للنفط وإقصائهم من العملية السياسية.

وشدد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة حماية متطلبات الاستثمار المستقبلية للمؤسسة من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة الإيرادات النفطية الوطنية .

ودعا كل السياسيين وقوات الأمن والمجتمع الدولي إلى الالتزام ببذل المزيد من الجهود لمكافحة آفة تهريب الوقود في البلاد بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك الإصلاحات المتصلة بنظام الدعم .