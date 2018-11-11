رغم إقراره بالهزيمة..داعش مصمم على إطالة مهزلة وجوده

أخبار ليبيا 24

كيف لتنظيم “داعش” الإرهابي أن يكمل حبل كذبه وخداعه ويدعي وجوده القوي على الساحة بينما عناصره أول من أقر بالهزيمة وحاول الفرار؟.

وكيف يلاموا هؤلاء الجبناء الأوغاد بعدما شاهدوا رفاق دربهم الدموي مقتولين ومتروكين قوتاً للحيوانات على الطرقات؟

فهم حتماً مدركون أن مصيرهم إما القتل أو الاعتقال, فلا من ملجأ يُؤويهم ولا من شعب يسامحهم ، ولا من بلد يستقبلهم، ولكن من سمات تنظيم داعش أنه بعيد كل البعد عن أرض الواقع بدءاً من دولته الإسلامية المزعومة ، وصولاً إلى خلافته وجميع انتصاراته الوهمية.

أما اليوم ورغم الهزيمة وسقوط الستار على نهاية داعش, يختار التنظيم إطالة مهزلة وجوده وزيادة حجم إذلاله, فيصدر قراراً ويعممه على ما تبقى من عناصره المنتهية طالباً منهم أن ينقلوا المعركة من الساحات إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

فرغم إقرار التنظيم بالهزيمة في المناطق التي انتشر فيها في العراق وسوريا, فهو اليوم يناشد مناصريه بنقل المعركة إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونشر جرائمهم وتطرفهم وإرهابهم على تلك الصفحات.

ولقد نشر التنظيم المتطرف شريط مصور مدته تزيد عن (16) دقيقة، يدعو فيه عناصره الإرهابية للتفاعل بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الأفكار المتطرفة، قائلًا: “بنقرة واحده يصل صوتنا لملايين الناس”.

وقال شخص يتحدث في الفيديو الذي نشره التنظيم الإرهابي:”إذا أغلقوا لكم حساباً واحداً أنشئوا ثلاثة، وإذا أغلقوا 3 أنشئوا 300 حساب، واخلقوا حالة من الهلع على جميع منصاتهم”.