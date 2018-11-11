تعرف على معاناة قسم غسيل الكلى بمستشفى بني وليد

أخبار ليبيا 24 – خاص

وقال مدير قسم غسيل الكلي بمستشفى بني وليد ناصر المنصوري إن القسم يعاني نقصًا في الإمكانيات المتعلقة بالدواء وصيانة أجهزة غسيل الكلى، مقابل تزايد عدد مرضى الفشل الكلوي القادمين إلى المستشفى من مناطق سرت، ومزدة، وأشميخ، وترهونة، ودينار إلى بني وليد.

وأعلن المنصوري أن القسم مزود بـ 16 جهاز غسيل كلى ومعدات تحلية خاصة بالمركز، مشيرًا إلى أن هذا القسم يتردد عليه أكثر من 45 مصابًا بالفشل الكلوي في بني وليد، وكذلك من المدن المجاورة الي المدينة.

وأوضح أن العمل يسير على أحسن وجه داخل قسم غسيل الكلى بالمستشفى، لافتًا إلى أن القسم يعاني من نقص شديد في العناصر الطبية العاملة به ولكن بالرغم من هذه الظروف مستمرين بالعمل بالمجهودات الذاتية .

الجدير بالذكر أن قسم غسيل الكلى يوجد به أكثر من 10 أجهزة تحتاج إلي عملية صيانة حتى يقوم القسم بعمله على أكمل وجه .