التأكيد على ترسيخ العقيدة العسكرية السليمة بين أفراد الجيش الليبي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد آمر فرع إدارة التوجيه المعنوي بنغازي ، عميد “خالد المحجوب”، اجتماعاً مع مندوبي شُعب إدارة التوجيه، وذلك ضمن برنامج الاجتماعات الشهرية لفرع بنغازي في مقر فرع الإدارة في منطقة سيدي حسين .

وأشار المحجوب خلال الاجتماع في اليومين الماضيين إلى أهمية دور إدارة التوجيه في الرفع من الروح المعنوية لأفراد الجيش الوطني، وتحصينهم ضد الأفكار المعادية للمؤسسة العسكرية ، عن طريق المحاضرات التثقيفية داخل الثكنات العسكرية .

وقال إنه يجب أن تتمحور المحاضرات حول ترسيخ العقيدة العسكرية السليمة المبنية على الولاء لله ثم الوطن ، والحفاظ على الروح المعنوية المرتفعة التي لا تضاهيها أي قوة آخري، وكل هذا لا يأتي إلا بعد استكمال بناء الشُعب والمكاتب التابعة للفرع ، وتحديد النواقص وتذليل الصعاب ومتابعة سير الأعمال اليومية في كل شعبة ومكتب ، والضبط والربط والالتزام بالتقاليد العسكرية داخل إدارات التوجيه .

وأكد عميد “خالد المحجوب” على أهمية التطوير والرفع من كفاءة ضباط إدارة التوجيه المعنوي بقوله :”كلما طورنا من أنفسنا كانت فاعليتنا أكبر في المؤسسة العسكرية” .

وتحدث آمر فرع أدارة التوجيه عن الهيكلية التنظيمية لإدارة التوجيه المعنوي فرع بنغازي، وذكر أن أهم شعبة في الهيكلية هي شعبة الإعلام باعتبارها تعمل في حالة السلم والحرب، وتضم إدارة هذه الشعبة راديو رعد وصحيفة مقروءة وبرنامج مرئي، بالإضافة إلى تجهيز برومات توعوية على القنوات المرئية .

وأضاف المحجوب :”الشعبة الآخرى المهمة هي شعبة التثقيف التي يعول عليها كثيراً في إعطاء محاضرات توعوية في الجانب الديني والسياسي والاجتماعي لمحاربة العدو الأساسي لنا وهو الجهل، مشيراً إلى أهمية الخطاب السياسي وتوعية العناصر بأهمية الدستور ، وطرق تطبيق الديمقراطية وعن الانتخابات الحرة النزيه .

يذكر أنه في الآونة الأخيرة وبعد انتصارات الجيش الليبي في مدينة بنغازي ودحرها للمجموعات الإرهابية، تم إعادة تشكيل وحدات الجيش ومن بينها إدارة التوجيه المعنوي .