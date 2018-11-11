مشروع الصحابي ثروة زراعية مهددة بالزوال

أخبار ليبيا 24 – خاص

مشروع الصحابي الزراعي الواقع غربي مدينة جالو بمساحة تقدر 100 ألف هكتار من أشجار النخيل والزيتون وبعض الأشجار المثمرة، إضافة إلى الخضروات والبرسيم والشعير والقمح .

يعتبر مشروع الصحابي من أهم المشاريع في الدولة الليبية والذي كان يغذي مناطق الواحات والمناطق القريبة منها، باحتياجاتهم اليومية من الخضروات والفواكه .

وكانت المساحة المزروعة بالمشروع تقدر بـحوالي 840 هكتاراً، إضافة إلى زراعة الدوائر لإنتاج البرسيم والشعير والقصب والتي تبلغ مساحة كل واحد منها 47 هكتاراً .

النهب والسرقة

وتعرضت كل هذه المشاريع خلال أحداث فبراير إلى يوم الأمس إلى النهب والسرقة، فقد تم سرقة كافة الكوابل والمضخات والثروة الحيوانية بالمشروع ، ما تسبب في إهماله .

وفي ضل الفوضى التي تعيشها الدولة ، وبسبب عدم تكليف قوة لحماية هذه المقدرات ، أدى ذلك إلى تسلل العديد من المجرمين ونهب خيرات المشروع المترامي الأطراف ، بسبب المسافات الكبيرة بين مركز الإدارة والعاملين وباقي فروع المشروع الواقع في وسط الصحراء بين شركتي الزويتنة وحقل النخلة .

مناشدة حفتر

وزار مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 المشروع، والتقى خلال زيارته عميد بلدية جالو “شعيب الامين ” الذي ناشد قائد الجيش المشير خليفة حفتر بضرورة التدخل ، وتكليف لجنة وقوة لحماية ماتبقى من المشروع الذي تكاد أن تنعدم فيه الحياة في النخيل والزيتون والأشجار المثمرة .

ومن جهته، قال أحد العاملين بالمشروع – للمراسل – إن المشروع مقسم إلى مزارع الاكتفاء الذاتي ، التي تم توزيعها على المواطنين سابقاً في نظام القذافي، ومشروع زراعة أشجار النخيل التي يقدر عددها بـ 190 ألف نخلة، ومشروع أشجار الزيتون التي تقدر بـ 148 ألف شجرة زيتون أغلبها تصارع الحياة في ظل انقطاع المياه عليها .

نقص العمالة

وأضاف أن أهم الصعوبات التي يعاني منها المشروع هي النقص في العمالة والكادر الوظيفي، وأن أغلب العاملين والموظفين تركوا العمل، لافتاً إلى أن المشروع يحتاج إلى مايقارب عن 300 شخص ليعود للعمل من جديد ، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات من المضخات وشبكات الري وغيرها من المعدات المهمة لكي يعود المشروع للحياة .

يشار إلى أن مشروع الصحابي الزراعي مملكة طبيعية وسط الصحراء ، على بعد أربعين كيلو متر غرب جالو وسط الصحراء على رقعة اتساعها (100) ألف هكتار ، منها قرابة (40) ألف هكتار مزروعة بـ (396) مزرعة نخيل وزيتون وتبلغ مساحة المزرعة ستة هكتارات ، بها (500) نخلة و100 زيتونة بإجمالي (190) ألف نخلة، و(148) ألف زيتونة يغذيها (56) بئراً عميقاً.