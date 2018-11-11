سلامة يلتقي بعض الوفود المشاركة في مؤتمر باليرمو المعني بـليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

فور وصوله إلى مدينة باليرمو الإيطالية للمشاركة في المؤتمر المعني بـليبيا الذي تنطلق فاعلياته غداً الإثنين، عقد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة سلسلة من الاجتماعات مع الوفود المشاركة في المؤتمر .

والتقى سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز اليوم مع مدير دائرة الشؤون الليبية في وزارة الخارجية المصرية “محمد أبو بكر” ، وقد تم التطرق إلى مسار العملية السياسية في ليبيا .

كما التقى الممثل الخاص للأمين العام وفد وزارة الخارجية الأمريكي لمؤتمر باليرمو.

وأعرب نائب وزير الخارجية السفير “ديفيد ساترفيلد” عن تقديره لدور البعثة في تعزيز وقف إطلاق النار في طرابلس، ودعمها للملتقى الوطني كعملية يقودها ويمسك بزمامها الليبيون وإجراء انتخابات ذات مصداقية.

وقبل ساعات من انطلاق المؤتمر؛ وصل كلٌّ من رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” ورئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” إلى باليرمو، كما تأكدت مشاركة رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ، والذي يُتوقع أن يصل هذا اليوم قادماً من باريس؛ فيما ألغى قائد الجيش الليبي “خليفة حفتر” مشاركته في المؤتمر .