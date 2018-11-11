نقابة الإعلاميين الرياضيين بنغازي تبحث عن ميثاق شرف لها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت نقابة الإعلاميين الرياضيين فرع بنغازي ، بياناً بشأن أهمية احترام الإعلاميين في التعبير والرأي ، وفقاً للضوابط الصحفية وفي إطار النقد البناء .

ودعا بيان النقابة – الصادر اليوم السبت خلال اجتماع عُقد في مقر وكالة الأنباء الليبية – إلى عدم السماح للاتحادات الرياضية العامة، والأندية الرياضية بالتدخل في شؤون المؤسسات والقنوات الإعلامية المختلفة ، مع مراعاة أن يحترم الإعلامي، أو الصحفي الضوابط والشروط التنظيمية التي تضعها تلك الاتحادات ، أو الأندية في تغطية مناشطها وأحداثها الرياضية .

كما دعا البيان إلى ضرورة العمل على إيجاد ميثاق شرف للإعلاميين الرياضيين ، ينظم عملهم ويوضح الواجبات ويحفظ الحقوق، وتشكيل لجنة من أعضاء النقابة تكون مهمتها التواصل وإيجاد الحلول لكل الخلافات وتقريب وجهات النظر .