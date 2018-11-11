بعد نجاح نقابة المعلمين في زيادة الرواتب .. نقابة العاملين بجامعة بنغازي تهدد بالإضراب عن العمل

أخبار ليبيا 24 – خاص

قررت نقابة العاملين في جامعة بنغازي إصدار بيان الإثنين المقبل ، للإعلان على التوقف عن العمل وذلك إلى حين الاستجابة لمطالبهم ولحقوقهم في زيادة المرتبات والتأمين الصحي .

وحددت النقابة إطلاق بيانها داخل مقر الإدارة العامة للكليات الطبية “جامعة العرب الطبية” سابقاً ، عند الساعة العاشرة صباحاً، والذي ستعلن فيه موعد التوقف عن العمل وبحضور وسائل الإعلام المختلفة .

وتلتحق نقابة العاملين في جامعة بنغازي بركب نقابة المعلمين ، والتي تحققت لها مطالبها مؤخراً بعد إقرار مجلس النواب، وموافقته في أكتوبر الحالي على مطالب النقابة في زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم .