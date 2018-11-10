مسؤول يحذر من هبوط كميات كبيرة من الأمطار في طبرق وضواحيها 

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر مدير مشروعات منطقة طبرق بجهاز المواصلات “معتز الجراري” المواطنين من سكان المناطق الممتدة من منطقة (بوالفرايس) غرباً إلى (امساعد شرقاً) حتى منطقة (الجغبوب) جنوباً ، والكيلومتر 100 على الطريق الصحراوي طبرق – أجدابيا من هطول كميات كبيرة من الأمطار .

وقال الجراري إنه وبحسب الأخبار و النشرات الصادرة عن مراكز الأرصاد الجوية ، وتوقعاتهم بهطول كميات كبيرة من الأمطار “الغيث النافع ” على مدينة طبرق والمناطق المذكورة سلفاً .

وطالب الإخوه المواطنين مستعملي شبكة الطرق العامة الواقعة في المناطق المذكوره ،وخاصة عند منطقة “عين الغزاله ” على طريق طبرق – درنة .

ونوه الجراري أيضاً المواطنين بالحذر عند المرور بجسري “سيدي عبدالسلام “بالبردي ، وجسر “الغريديه” بشماس على طريق طبرق – امساعد، إضافةً إلى الأماكن الأخرى التي تتكدّسَ فيها المياه على جانبي الطرقات .