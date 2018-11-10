مسؤول يحذر من هبوط كميات كبيرة من الأمطار في طبرق وضواحيها
أخذ الحيطة والحذر في الأماكن التي تتقاطع فيها تلك الطرق مع مجاري مياه الأودية وأماكن جريان السيول
أخبار ليبيا 24 – خاص
حذر مدير مشروعات منطقة طبرق بجهاز المواصلات “معتز الجراري” المواطنين من سكان المناطق الممتدة من منطقة (بوالفرايس) غرباً إلى (امساعد شرقاً) حتى منطقة (الجغبوب) جنوباً ، والكيلومتر 100 على الطريق الصحراوي طبرق – أجدابيا من هطول كميات كبيرة من الأمطار .
وقال الجراري إنه وبحسب الأخبار و النشرات الصادرة عن مراكز الأرصاد الجوية ، وتوقعاتهم بهطول كميات كبيرة من الأمطار “الغيث النافع ” على مدينة طبرق والمناطق المذكورة سلفاً .
وطالب الإخوه المواطنين مستعملي شبكة الطرق العامة الواقعة في المناطق المذكوره ،وخاصة عند منطقة “عين الغزاله ” على طريق طبرق – درنة .
ونوه الجراري أيضاً المواطنين بالحذر عند المرور بجسري “سيدي عبدالسلام “بالبردي ، وجسر “الغريديه” بشماس على طريق طبرق – امساعد، إضافةً إلى الأماكن الأخرى التي تتكدّسَ فيها المياه على جانبي الطرقات .