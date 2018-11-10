للمرة الثانية .. سفير بريطانيا لدى ليبيا في ضيافة المشير حفتر
بحث المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين
أخبار ليبيا 24 – خاص
عقب عودته من العاصمة الروسية موسكو، استقبل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بمكتبه في الرجمة السفير البريطاني “فرانك بيكر” والوفد المرافق له .
وبحث حفتر مع السفير البريطاني، المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين .
وزار المشير حفتر موسكو في السابع من نوفمبر على رأس وفد رفيع المستوى للقاء كبار المسؤولين الروس ، وبحث آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وجاءت الزيارة قبل مشاركة حفتر في مؤتمر “باليرمو” الدولي حول الأزمة الليبية، المرتقب انعقاده يومي 12و13 من الشهر الحالي.
وكان حفتر قد التقى السفير البريطاني “فرانك بيكر” لأول مرة في شهر مارس الماضي، وبحث معه التطورات الميدانية فيما يتعلق بالحرب على “الإرهاب”.
وأشاد بيكر خلال اللقاء بالدور المهم الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي، في الحرب على الإرهاب، مثنياً على دور الجيش الليبي في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري .