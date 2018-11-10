للمرة الثانية .. سفير بريطانيا لدى ليبيا في ضيافة المشير حفتر 

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقب عودته من العاصمة الروسية موسكو، استقبل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بمكتبه في الرجمة السفير البريطاني “فرانك بيكر” والوفد المرافق له .

وبحث حفتر مع السفير البريطاني، المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين .

وزار المشير حفتر موسكو في السابع من نوفمبر على رأس وفد رفيع المستوى للقاء كبار المسؤولين الروس ، وبحث آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاءت الزيارة قبل مشاركة حفتر في مؤتمر “باليرمو” الدولي حول الأزمة الليبية، المرتقب انعقاده يومي 12و13 من الشهر الحالي.