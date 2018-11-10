حراك الجبل يطالب المشاركين في “باليرمو” ضرورة التمسك برفع حظر التسليح وتوحيد المؤسسة العسكرية
وجود المحكمة العليا ومكتب النائب العام في منطقة تسيطر عليها عصابات الإخوان والمقاتلة سيجعل من أحكام القضاء محل شك
أخبار ليبيا 24 – خاص
طالب حراك شباب الجبل الأخضر المشاركين في “مؤتمر باليرمو” قيادة الجيش الليبي ، ومجلس النواب بضرورة التمسك بالقضايا المهمة خاصة رفع حظر التسليح عن الجيش، وتوحيد المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر.
ونوه حراك الشباب في بيانهم اليوم السبت – والذي اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – على أن وجود المحكمة العليا ومكتب النائب العام في منطقة تسيطر عليها عصابات الإخوان والمقاتلة ، سيجعل من أحكام القضاء محل شك ، وقد يتم توظيفها لأغراض سياسية وحزبية.
كما طالب الحراك بنقل هذه المؤسسات السيادية إلى مناطق تخضع لشرعية مجلس النواب ولو مؤقتاً ، مشددين في بيانهم على ضرورة المُضي قدماً في مساري المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ، بالتوازي مع مساعي توحيد المؤسسات .
وأكد الحراك في ختام بيانه ، على أن المساس بأموال ليبيا المجمدة يعتبر مساس بالأمن القومي ، في إشارة إلى الأموال المجمدة في دولة بلجيكا .