حراك الجبل يطالب المشاركين في “باليرمو” ضرورة التمسك برفع حظر التسليح وتوحيد المؤسسة العسكرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب حراك شباب الجبل الأخضر المشاركين في “مؤتمر باليرمو” قيادة الجيش الليبي ، ومجلس النواب بضرورة التمسك بالقضايا المهمة خاصة رفع حظر التسليح عن الجيش، وتوحيد المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر.

ونوه حراك الشباب في بيانهم اليوم السبت – والذي اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – على أن وجود المحكمة العليا ومكتب النائب العام في منطقة تسيطر عليها عصابات الإخوان والمقاتلة ، سيجعل من أحكام القضاء محل شك ، وقد يتم توظيفها لأغراض سياسية وحزبية.

كما طالب الحراك بنقل هذه المؤسسات السيادية إلى مناطق تخضع لشرعية مجلس النواب ولو مؤقتاً ، مشددين في بيانهم على ضرورة المُضي قدماً في مساري المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ، بالتوازي مع مساعي توحيد المؤسسات .

وأكد الحراك في ختام بيانه ، على أن المساس بأموال ليبيا المجمدة يعتبر مساس بالأمن القومي ، في إشارة إلى الأموال المجمدة في دولة بلجيكا .