ألمانيا تؤكد ترحيبها بالتعديلات الأخيرة لخطة عمل البعثة الأممية 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفكزا” ، تأييد بلاده للتعديلات الأخيرة بشأن خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا ، مرحباً بمضمون إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة” ، لمجلس الأمن مساء الخميس الماضي .

وشدد أوفكزا في تغريدة له على تويتر، على ضرورة العملية السياسية الشاملة والإصلاحات الاقتصادية وإعادة تشكيل القطاع الأمني.

وعبّر “أوليفر أوفكزا” عن أمل بلاده بأن يهدف مؤتمر باليرمو القادم إلى تحديد وتوحيد الجهود الليبية والدولية لتحقيق هذه الغاية.

يشار إلى أن السفير الألماني السابق لدى ليبيا “كريستيان بوك” ، أكد استعداد بلاده لإنجاح العملية الانتخابية المزمع إجراؤها هذا العام في ليبيا وفقاً لخارطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة.

وعبر السفير الألماني خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في يناير الماضي، عن رغبة أعضاء بالبرلمان الألماني في زيارة ليبيا، مؤكداً عزم ألمانيا على تطوير علاقات التعاون بين البلدين.

وأكد سفير ألمانيا المعتمد لدى ليبيا، “كريستيان بوك” إن سفارة بلاده بدأت إجراءات العودة للعمل من العاصمة طرابلس هذا العام.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “غسان سلامة” قال في إحاطته الخميس لمجلس الأمن الدولي ، إن البعثة الأممية كرست نفسها لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، على أرض الواقع وعلى المستوى السياسي، لتقليل احتمال حدوث أزمة مماثلة.

وأضاف سلامة، أن لجنة الترتيبات الأمنية الجديدة لطرابلس الكبرى صاغت خطة أمنية شاملة لتـأمين طرابلس وضواحيها ، تم اعتمادها من قبل المجلس الرئاسي.

وأشار إلى أن الخطة الأمنية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي تعزز وقف إطلاق النار بإنشاء 3 حلقات للسيطرة، حلقة داخلية تحت سيطرة الشرطة، تنسحب الجماعات المسلحة من المنشآت الرئيسية، وتنشر قوات الاحتياط في محيط المدينة، ومركز العمليات لطرابلس ينسق العملية بشكل جيد.