العثور على جثة فتاة عشرينية ملقاة في الحدود الإدارية لسوق الأحد ترهونة

العثور على جثة فتاة عشرينية ملقاة في الحدود الإدارية لسوق الأحد ترهونة تم أخذ عينه للاحتفاظ بالـ DNA في حال ظهور أحد للتعرف عليها

أخبار ليبيا24

كشفت الوكيل المساعد لشؤون حقوق الإنسان في وزارة العدل في الحكومة المؤقتة سحر بانون العثور على جثة فتاة عشرينية مقتولة وملقاة في الحدود الإدارية لسوق الأحد ترهونة.

وأضافت بانون عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه لايوجد بلاغ لفقدان فتاة بالمدينة يرجح أن تكون المغدورة من مدينة طرابلس علما بأن بأن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أنها لم تتعرض لأي اعتداء جنسي.

وأشارت الوكيل المساعد لشؤون حقوق الإنسان أنه تم أخذ عينه للاحتفاظ بالـ DNA في حال ظهور أحد للتعرف عليها.

وأكدت بانون أن الجثة في حالة تحلل تعذر معها معرفة ملامح الوجه، مشيرة إلى أن تاريخ الوفاة يتجاوز الشهر تقريبًا.

وأفادت الوكيل المساعد لشؤون حقوق الإنسان أن نيابة سوق الأحد أمرت بالدفن واحتفظت بما تبقي من ملابسها كمبرزات حال التعرف عليها.