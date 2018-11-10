تحذير من نوع جبن في الأسواق الليبية غير صالح للاستهلاك

تحذير من نوع جبن في الأسواق الليبية غير صالح للاستهلاك الجبن غير مطابقة للاشتراطات الصحية وغير صالحة للاستهلاك البشري

أخبار ليبيا24

حذر رئيس شؤون مركز الحرس البلدي رقدالين، عبدالله أمبية من وجود جبن ( الشبل الصغير) في الأسواق غير صالح للاستعمال البشري.

وأوضح أمبية أنه استلم رسالة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية زوارة تفيد بأن الجبن غير مطابقة للاشتراطات الصحية وغير صالحة للاستهلاك البشري لافتا إلى أن بلد المنشأ تونس.

وذكر رئيس شؤون مركز الحرس البلدي رقدالين أن تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العلبة 2019/04/20، محذرًا المواطنين من شراء هذا النوع من الجبن.