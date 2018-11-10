الناظوري يصدر تعليماته بعدم التهاون فيما يخص تزوير الأرقام الوطنية شدد على ضرورة تفعيل الضبط والربط داخل العمل بمؤسسة مصلحة الأحوال المدنية

أخبار ليبيا24

أصدر رئيس الأركان العامة رئيس الغرفة المركزية بنغازي الفريق عبدالرازق الناظوري تعليماته الحازمة لمديري فرع مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي وفرع المرج بعدم التهاون فيما يخص تزوير الأرقام الوطنية.

وقال الناطق باسم مصلحة الأحوال المدنية عبدالله الجازوي إن الناظوري شدد على ضرورة تفعيل الضبط والربط داخل العمل بمؤسسة مصلحة الأحوال المدنية وكذلك العمل بالتركيز والجدية في استخراج السجلات و الإجراءات للمواطنين.

وأضاف الجازوي أن رئيس الأركان رئيس الغرفة اصدر تعليماته الصارمة لمدراء الفروع بضرورة الكشف عن المزورين داخل السجلات كما تم الاتفاق على تزويد الغرفة الأمنية بكافة الخروقات التي تتعلق بفروع مصلحة الأحوال المدنية.

يشار إلى أن حالات التزوير المكتشفة في مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي، قد وصلت إلى أكثر من 800 حالة تزوير، قدّم منها للنيابة العامة 416 حالة مثبتة، وجاري التحقيق في باقي الحالات حسب تصريحات سابقة لمدير فرع بنغازي المقدم أسامة الدرسي.