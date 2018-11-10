الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة تختتم فضاء بلا قيود في بنغازي لمشروع استهدف تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة مجانا على منظومة حجز تذاكر الطيران "أماديوس"

أخبار ليبيا24- خاص

احتفلت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة اليوم السبت، باختتام مشروع (فضاء بلا قيود)، في مدينة بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمنظمة لـ”أخبار ليبيا 24″، أن المشروع استهدف تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة مجانا على منظومة حجز تذاكر الطيران “أماديوس”.

وأضاف أن مشروع فضاء بلا قيود أطلقته المنظمة نهاية شهر مارس الماضي برعاية الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وتضمن ثلاث دورات تدريبية استهدفت 60 شخصًا من ذوي الإعاقة.

وتضمنت الاحتفالية تكريم المشاركين في المشروع والقائمين على إنجاحه، بحضور مدير إدارة التدريب والتعاون الدولي بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ناصر فضيل ورئيس المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة محمد السليني.

يشار إلى أن “اماديوس” برنامج عالمي وهو أحد نظم الحجز والتوزيع الإلكتروني المستخدم لحجز وإصدار تذاكر الطيران من قبل شركات الطيران ووكالات السياحة والسفر.