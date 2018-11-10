صحة الوفاق تنوي تسديد 30% من ديون المصحات الخاصة المستحقة عليها تسديد الديون سيتم بعد التدقيق في المعاملات المالية وتكليفات العلاج وأذونات الصرف

أخبار ليبيا24

أعلن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني فوزي أونيس، أنه سيتم تسديد نسبة 30% من ديون المصحات الخاصة المستحقة على وزارة الصحة.

وأضاف أونيس بحسب صفحة الوزارة الرسمية أن تسديد الديون سيتم بعد التدقيق في المعاملات المالية وتكليفات العلاج وأذونات الصرف وتحويل صورة من أعمال اللجنة لهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

وفي السياق ذاته خلص الاجتماع الذي عقده “أونيس” مع مدير إدارة الشؤون العلاجية عادل العبيدي بحضور رئيس لجنة التدقيق في المطالبات المحالة من المصحات الخاصة مفتاح الصيد ورئيس قسم العلاج بالداخل أحمد مليطان؛ إلى إعطاء الأولوية في تسديد المطالبات المالية للمصحات التي لم تتوقف عن استقبال المواطنين الذين يتم علاجهم على نفقة الدولة طيلة المدة الماضية.

من جانبه، أكد مدير إدارة الشؤون العلاجية أن إدارته ستفرض جملة من الإجراءات للتأكد من حصول المواطنين على خدمات طبية مناسبة من المصحات المتعاقد معها؛ من خلال تشكيل لجان متخصصة في متابعة علاج المرضى خلال تلقيهم العلاج وفقاً للتكليفات الصادرة عن الإدارة.