مرور بنغازي يبدأ فعليًا في تغير مسار شارع الحدائق هذه الخطة المرورية الاستراتيجية للمساهمة في حل مشكلة الازدحام المروري بالمدينة

أخبار ليبيا24- خاص

أكد رئيس مكتب الإعلام والتوعية بقسم المرور والتراخيص بنغازي عوض العدولي اليوم السبت، البدء فعليًا في تغير اتجاه شارع الحدائق مما كان عليه في السابق إلي الاتجاه الجديد.

وأوضح العدولي، أنه تنفيذا لتعليمات مدير أمن بنغازي المكلف عقيد حسن الشلماني، وبإشراف مباشر من رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي المكلف عقيد محمد الشاعري، جرى تغير اتجاه شارع الحدائق، بحيث يكون دخوله من جزيرة دوران( السودان).

وأضاف، أن شارع منتزه بنغازي سيكون الدخول إليه من جزيرة الدوران ( أنابيب النهر) إلى مفترق المنتزه بهذا الاتجاه فقط، أي اتجاه واحد وليس كما كان في السابق اتجاهين.

ولفت إلى توزيع عدد من دوريات قسم المرور والتراخيص بنغازي بالإضافة إلى دوريات التابعة لمديرية أمن بنغازي والإدارة العامة للبحث الجنائي دعما لتنفيذ هذه الخطة المرورية الاستراتيجية للمساهمة في حل مشكلة الازدحام المروري بالمدينة.