بعد تحريرها من خفافيش الإرهاب .. درنة تحتفل بعودة العمل بمجمع المحاكم

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس المحكمة الابتدائية درنة “صلاح المرتضي الشاعري” عودة العمل إلى محاكم درنة بعد غياب دام سبع سنوات متواصلة، بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة، ومقار المحاكم .

وقال الشاعري – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إن وزارة العدل بحكومة الوفاق أصدرت قراراً منذ يومين بتفعيل المحاكم في المدينة، لافتاً إلى أنهم سيباشرون العمل في المدينة بعد استلام القرار بشكل رسمي .

وأوضح أن العاملين في القضاء من أبناء المدينة جاهزون للعمل وخدمة 130 ألف مواطن بالمدينة، لتخفيف تعب ومشقة السفر إلى المدن القريبة مثل البيضاء، والقبة، وسوسة، وأم الرزم، وطبرق .

وتابع الشاعري إن الوزارة رصدت مبلغ وقدره (8) مليون دينار ليبي، لصيانة مجمع المحاكم بالمدينة وسيعود القضاة إلى ممارسة عملهم بعد خروج الجماعات الإرهابية إلى غير رجعة .

وأشار إلى أن مجمع المحاكم تعرض للدمار والحرق منذ اندلاع ثورة فبراير، منوهاً إلى أن هدف الجماعات الإرهابية منذ انطلاق فبراير هو تعطيل القضاء والسيطرة على المدينة .

وأضاف أن حرب الجماعات الإرهابية منذ فبراير كانت ضد القضاء، قائلاً إن خير دليل على ذلك هو اغتيال قضاة المدينة وهم المستشار “نجيب هويدي”، والنائب العام “عبدالعزيز الحصادي”، والمحامي العام “محمد النعاس”، و”يوسف صالح الكريمي”، ونجاة المستشارين “هلال بوفارس وعبدالعزيز الطرابلسي” .

ولفت إلى أن الخيار الوحيد لباقي العاملين في القضاء الفرار من المدينة للنجاة بحياتهم، والعمل في محاكم مدينتي طبرق والبيضاء .

وذكر الشاعري أن الجماعات الإرهابية أنشأت مايسمي “محاكم إسلامية”، والتي كانت تعمل بدون قوانين الدولة الليبية، مشيراً إلى أنهم كانوا يعدمون ويحكمون على الناس في المدينة بأبشع الطرق، وكان القضاة من (اليمن وتونس ومصر) ليس لهم دراية بالقانون الليبي بل إن قانونهم كان القتل والإرهاب، وبعض الناس تم إعدامهم في ملعب كرة القدم وآخرون في الساحات بدون محاكم، وكل ذلك موثق بالبراهين والأدلة .

ونوه إلى أن الجماعات الإرهابية حاولت السيطرة على مكتب السجل المدني بقوة السلاح لتسجيل المواليد، وتسجيل حالات الزواج والطلاق بطرق غير شرعية، أو قانونية وكانت كل أعمالهم فاشلة .