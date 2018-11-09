الفرق الليبية في مواجهات سهلة في البطولات الأفريقية

وفي الدوري التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية سيلاقي فريق الاتحاد منافسة دي بندران من جزر القمر.

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أخبار ليبيا24- خاص

وضعت قرعة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النصر حامل لقب الدوري الليبي في مواجهة هلال جوبا من جنوب السودان كما سيواجه وصيف الدوري الليبي الأهلي بنغازي نظيره نواذيبو الموريتاني .

وفي الدوري التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية سيلاقي فريق الاتحاد منافسة دي بندران من جزر القمر.

وأعفت قرعة الكونفيدرالية ممثل ليبيا الأهلي طرابلس من خوض الدور التمهيدي.

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