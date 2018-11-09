نقابة معلمي ليبيا توقع مذكرة للتعاون مع نظيرتها في مصر

نقابة معلمي ليبيا توقع مذكرة للتعاون مع نظيرتها في مصر الاتفاق على معالجة المنتسبين للنقابة وأسرهم بالمستشفى الخاص بالنقابة العامة للمعلمين في مصر

أخبار ليبيا24

وقعت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا مع نظيرتها في مصر على مذكرة للتعاون في مجال تبادل الزيارات وإقامة الندوات ولقاءات العمل.

وتم أيضًا الاتفاق على معالجة المنتسبين للنقابة وأسرهم بالمستشفى الخاص بالنقابة العامة للمعلمين في مصر بتخفيض 30% علما بأن هذا المستشفى متوفر به جميع التخصصات الطبية .

وكانت النقابة العامة لمعلمي ليبيا تلقت دعوة حضور لجمهورية مصر العربية من رئيس الاتحاد العام للمعلمين العرب خلف الزناتي .

وقالت الناطق باسم النقابة العامة لمعلمي ليبيا نجاح العسبلي إن الدعوة جاءت لتكريم نقابة ليبيا على جهودهم من أجل نيل حقوق المعلمين والإشادة بموقف مجلس النواب في تلبية مطالب المعلمين وإقرار قانونهم.

وأضافت أن وفد النقابة العامة للمعلمين المتواجد بمصر تم استقباله من قبل وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية إبراهيم شاهين نيابة عن الأستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب .