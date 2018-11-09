بحث المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل في البوابات الأمنية في بنغازي

بحث المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل في البوابات الأمنية في بنغازي البوابات الأمنية تعاني النقص في الملابس والآليات وبعض المهام

أخبار ليبيا24

بحث مدير الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية، عقيد حسن الشلماني عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في البوابات والمشاكل والعراقيل التي تواجه العمل.

وأكد الشلماني خلال الاجتماع اليومين الماضيين على ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية التي من شأنها أن ترفع من مستوى العمل الأمني في الإدارة.

من جانبه أوضح المكتب الإعلامي التابع لإدارة البوابات الأمنية أن من بين معوقات العمل هو النقص في الملابس والآليات وبعض المهام.

وأشار المكتب إلى أن البوابات تفتقر أجهزة اللاسلكي، السلاح الشخصي وما في حكمها الخاصة برجال الشرطة العاملين في البوابات والتمركزات الأمنية.