مسؤول: لا توجد أضرار في مجمع “سليمان الضراط” عقب مباراة كأس السوبر الخسائر حدثت لبابين من أبواب المجمع نجمت عن تدافع الجمهور أثناء الدخول والخروج

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أكد مدير عام شركة إدارة المنشآت والمرافق الرياضية والشبابية بالمنطقة الشرقية صلاح المنصوري عدم حدوث أي أضرار أو تلفيات تذكر في قاعة مجمع المرحوم سليمان الضراط للألعاب الرياضية في مدينة بنغازي.

وأوضح المنصوري – في رده على استيضاح إدارة نادي النصر حول وجود تلفيات في المجمع – أن الخسائر حدثت لبابين من أبواب المجمع نجمت عن تدافع الجمهور أثناء الدخول والخروج.

وأشار مدير عام شركة إدارة المنشآت والمرافق الرياضية أن أحد المشجعين حاول سداد قيمة الباب وقدم اعتذاره وأسفه عن الخطأ غير المقصود.

وكان مجلس إدارة نادي النصر (اللجنة التسييرية) قد تقدم باحتجاج فوري إلى لجنة الطعون باتحاد كرة السلة حول القرار الذي جاء مجحفا ومبالغا فيه ويحمل الكثير من المغالطات والمبالغات، بحسب مسؤولي نادي النصر.

ويرى نادي النصر أن القرار الذي اتخذه اتحاد السلة لم يكن وفق اللوائح والقوانين وعقب تحقيق مستقل وشفاف بل كان مجافيا للحقائق ومتغافلا عما قدمه ويقدمه نادي النصر وجمهوره للرياضة الليبية عموما وكرة السلة خصوصا.

ويشدد مجلس الإدارة على ضرورة تراجع اتحاد كرة السلة عن قراره الأخير بشأن السوبر أو تحمل جميع التبعات القانونية والإدارية جراء الاستمرار في اتخاذ إجراء من هذا النوع.

ويؤكد مجلس الإدارة برئاسة عز الدين الوكواك أنه سوف لن يدخر جهدا من أجل المحافظة على حقوق هذه المؤسسة وجماهيرها في كل زمان ومكان.

يشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة السلة كان قد أوقع عقوبات على نادي النصر بعد أحداث كأس السوبر عقب توقف مباراة كأس السوبر التي جمعت النصر والأهلي طرابلس يوم الأحد الماضي.