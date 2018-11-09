بو فراج: الجعفري وافق على الدعوة لاجتماع عاجل للجمعية العمومية اشترط وصول عدد 41 رسالة رسمية من الأندية تطلب الاجتماع إلى اتحاد الكرة.

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قال رئيس اللجنة المشكلة من أندية المنطقة الشرقية علي بوفراج إن رئيس الاتحاد الليبى لكرة القدم جمال الجعفري وافق على الدعوة لاجتماع عاجل للجمعية العمومية خلال شهر.

وأكد بوفراج – بعد لقائه بعدد من رؤساء الأندية بالمنطقة الغربية أمس الخميس – أنه اشترط وصول عدد 41 رسالة رسمية من الأندية تطلب الاجتماع إلى اتحاد الكرة.

وأضاف رئيس اللجنة المشكلة أن الجعفري أكد على أن انطلاقة المسابقة ستكون في موعدها وقبل اجتماع الجمعية العمومية الطارئ.

وأوضح بوفراج أن رئيس اتحاد الكرة شدد على احترامه أي قرار ينتج عن اجتماع الجمعية العمومية الطارئ في حالة وصول النصاب اللازم للانعقاد.