ضبط عصابة لسرقة النحاس في جالو تشكيل عصابي من الجنسية المصرية و التشادية يمتهنون سرقة الكوابل النحاسية.

أخبار ليبيا24

ألقت وحدة التحري والقبض في قسم النجدة في مديرية الأمن جالو القبض على تشكيل عصابي من الجنسية المصرية و التشادية يمتهنون سرقة الكوابل النحاسية.

وأكد آمر قسم النجدة الرائد فريد أمبية، أن معلومة وردت من قبل مدير الأمن تحركت دورية إلى مكان تواجد العصابة وتم القبض على المجرمين.

وأوضح أمبية أن العصابة تتكون من خمسة أشخاص، ضبطوا متلبسين حيث كانوا يقومون بعملية تعبئة النحاس داخل مخزن في صندوق السيارة.

وأشار آمر القسم إلى أن هذه الدوريات تأتي في إطار الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية الأمن في جالو لضبط الأمن داخل المدينة، مطالبًا المواطنين بضرورة التبليغ عن أي تجاوز أو مخالفات داخل المدينة.

يذكر أن مدير أمن جالو المقدم خالد العبار أصدر أوامره لكافة الأقسام في المديرية لتكثيف الدوريات والاستيقافات في إطار الخطة الأمنية.