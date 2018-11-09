البلدي جالو يجتمع مع مسؤولي القطاعات بالبلدية واستعرض الاجتماع المشاكل والصعوبات المعيشية والخدمية والأمنية التي تواجه البلدية

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث عميد بلدية جالو “شعيب الأمين” مع مسؤولي القطاعات الحكومية والتنفيذية والخدمية أهم المشاكل والمختنقات التي تعاني منها البلدية .

وعرض الأمين المشاكل والصعوبات المعيشية والخدمية والأمنية التي تواجه البلدية بشكل خاص، والجنوب الشرقي بشكل عام ،وآلية عمل البلدية في الفترات القادمة .

وقام عميد البلدية بتشكيل لجنة من البلدية والقطاعات لتذليل الصعاب وتقديم الخدمات للمواطنين ، في الجانب الصحي والمعيشي والأمني بالتواصل مع الجهات المختصة .

فيما طرح مسؤولي القطاعات المشاريع المختنقات العاجلة التي طالبو بتحويلها إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة للموافقة عليها، وإعطاء الإذن للشركات بمباشرة أعمالها في تنفيذها .

الجدير بالذكر أن الاجتماع تركز على أهم الملفات لمشاكل قطاع الصحة والجانب الأمني، إضافة إلى قطاع التعليم وآلية دعمهما .