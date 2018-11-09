البلدي جالو يجتمع مع مسؤولي القطاعات بالبلدية
واستعرض الاجتماع المشاكل والصعوبات المعيشية والخدمية والأمنية التي تواجه البلدية
أخبار ليبيا 24 – خاص
بحث عميد بلدية جالو “شعيب الأمين” مع مسؤولي القطاعات الحكومية والتنفيذية والخدمية أهم المشاكل والمختنقات التي تعاني منها البلدية .
وعرض الأمين المشاكل والصعوبات المعيشية والخدمية والأمنية التي تواجه البلدية بشكل خاص، والجنوب الشرقي بشكل عام ،وآلية عمل البلدية في الفترات القادمة .
وقام عميد البلدية بتشكيل لجنة من البلدية والقطاعات لتذليل الصعاب وتقديم الخدمات للمواطنين ، في الجانب الصحي والمعيشي والأمني بالتواصل مع الجهات المختصة .
فيما طرح مسؤولي القطاعات المشاريع المختنقات العاجلة التي طالبو بتحويلها إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة للموافقة عليها، وإعطاء الإذن للشركات بمباشرة أعمالها في تنفيذها .
الجدير بالذكر أن الاجتماع تركز على أهم الملفات لمشاكل قطاع الصحة والجانب الأمني، إضافة إلى قطاع التعليم وآلية دعمهما .