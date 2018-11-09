سلامة : الاستقرار بعيد المنال ما دام الليبيون يتنازعون حول الموارد

سلامة : الاستقرار بعيد المنال ما دام الليبيون يتنازعون حول الموارد الخطة الأمنية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي تعزز وقف إطلاق النار

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في إحاطته اليوم الخميس لمجلس الأمن الدولي إن البعثة الأممية كرست نفسها لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، على أرض الواقع وعلى المستوى السياسي، لتقليل احتمال حدوث أزمة مماثلة.

وأضاف سلامة، أن لجنة الترتيبات الأمنية الجديدة لطرابلس الكبرى صاغت خطة أمنية شاملة لتـأمين طرابلس وضواحيها،تم اعتمادها من قبل المجلس الرئاسي.

وأشار إلى أن الخطة الأمنية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي تعزز وقف إطلاق النار بإنشاء 3 حلقات للسيطرة، حلقة داخلية تحت سيطرة الشرطة، تنسحب الجماعات المسلحة من المنشآت الرئيسية، وتنشر قوات الاحتياط في محيط المدينة، ومركز العمليات لطرابلس ينسق العملية بشكل جيد.

وقال سلامة، إن مفهومنا واضح ومتوازن بحيث يتعين على الجماعات المسلحة من خارج طرابلس ألا تحاول دخولها مجدداً، وعلى الجماعات في المدينة الكف عن استخدام موقعها لاختراق وترويع المؤسسات السيادية في العاصمة، بحيث تتولى شرطة منضبطة ونظامية حماية المدينة وليس الميليشيات.

وأكد أن ظروف السجن المرعبة هي أحد دوافع الصراع في طرابلس، وقد تم الإفراج عن 255 سجيناً حتى الآن، على الرغم من صدور مرسوم يقضي بمراجعة ملفات آلاف الأسرى. إن المماطلة الحالية مرفوضة.

وشدد على ضرورة أن تتخلى الجماعات المسلحة عن سيطرتها على مراكز الاحتجاز، كما يحب اتخاذ خطوات لإغلاق السجون الخاصة التي تديرها بهدف الربح.

وحول مسألة توحيد الجيش، قال سلامة إن الليبيين يولون مسألة توحيد مؤسساتهم العسكرية أولوية قصوى وعلى المدى المتوسط، قد يسهم استمرار انخراط مختلف المناطق العسكرية في الجهود الرامية لإعادة بناء جيش مهني وطني موحد والإسهام في العملية التي تقودها مصر.

وقال، إن الاستقرار بعيد المنال ما دام الليبيون يتنازعون حول الموارد، مشيرًا إلى أن إيرادات 6 أشهر تزيد على 13 مليار دولار والحقيقة المشينة تفيد بأن ليبيا تعاني من الفقر بشكل متزايد.

وقال إن المجرمين يستخدمون العنف وشبكة المحسوبية لسرقة المليارات من الخزائن الوطنية، مضيفًا يجب القيام بالمزيد لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي والحول دون وقوع أي انتكاس بالمكاسب التي جنيناها.

وقال سلامة، إن الإلغاء التدريجي لدعم المحروقات باتجاه التحويل النقدي المباشر يزيد الدخل الفعلي للأسر الفقيرة في الوقت الذي يحول دون وقوع مليارات الدنانير في أيدي المهربين.