على خطى واتساب.. فيسبوك يتيح خاصية حذف الرسائل المرسلة

خاصية حذف الرسائل على فيسبوك ستكون متاحة للجميع قريباً، هذا ما تعتزم شركة فيسبوك إتاحته قريباً ، لجميع مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأزرق.

خاصية حذف الرسائل على فيسبوك قريباً

وحسب موقع Engadget الأميركي، فسيكون حذف الرسائل المرسلة على فيسبوك متاحاً لمدة 10 دقائق فقط بعد إرسالها، وذلك قبل قراءتها من جانب المستخدم الذي أُرسلَت إليه.

وهذه الخطوة مشابهة لما يقوم به تطبيق واتساب، حيث يتيح نفس خاصية حذف الرسائل التي أرسلتها من على أجهزة المُتلقين، لكن في غضون ساعة من إرسالها.

لذا تبدو الفترة التي يتيحها تطبيق واتساب سخية للغاية، مقارنةً بتلك المدة القصيرة التي يقدمها فيسبوك.

وأشار موقع The Verge الأميركي إلى أنَّ الميزة المذكورة «قادمة قريباً» ضمن ملاحظات الإصدار المدرجة بتطبيق المحادثات النصية «ماسنجر191.0″التابع لـ موقع فيسبوك والمخصص للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل iOS.

لماذا قرروا الآن تفعيل هذه الميزة؟

كان موقع TechCrunch الأميركي قد كشف في شهر أبريل/نيسان 2018، أنَّ إدارة فيسبوك قد حذفت سراً الرسائل القديمة المُرسلة من مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالشركة، من البريد الوارد للأشخاص الذين أُرسلت إليهم تلك الرسائل.

وقال موقع التواصل الاجتماعي إنَّه اتخذ تلك الخطوات لضمان أمن المعلومات الخاصة بفيسبوك، في أعقاب عملية الاختراق التي تعرضت لها شركة Sony Pictures في عام 2014.

لم يتسبب هذا التعليل إلا في إلحاق مزيد من الضرر بسمعة الشركة، المتضررة بالفعل وسط استمرار تداعيات فضيحة كامبريدج أناليتيكا.

وقد وعدت الشركة بإتاحة تلك الميزة للجميع لتكون نوعاً من استرضاء المنتقدين

وعلى الرغم من تمسُّك إدارة فيسبوك بأنَّ الخطوات التي اتُّخذت كانت ضمن حقوقها القانونية، فإنها وعدت بوقف عملية حذف رسائل زوكربيرغ وزملائه من صناديق البريد الوارد الخاصة بالمستخدمين الذين أُرسلت إليهم، حتى تصبح تلك الميزة متاحة للجميع.

لكن، يبقى أن نرى آلية تنفيذ ذلك. فعلى سبيل المثال، هل سيُخبر فيسبوك المُتسلِّم بأنَّ هناك رسالة ما قد أُلغيت؟ دعونا نكتشف ذلك قريباً.

ويعتبر فيسبوك من أهم شبكات التواصل الاجتماعي حول العالم والموقع الأكثر استخداماً.

حيث وصل عدد مستخدميه إلى نحو ملياري شخص، وترجع تلك النسبة الكبيرة لأهميته، سواء للأفراد أو حتى للكيانات الاقتصادية الكبيرة.