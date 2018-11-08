“بتروجيت” يسعى إلى خطف مدرب الأهلي بنغازي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

دخل المدير الفني لفريق لأهلي بنغازي “محمد عودة” ، دائرة اهتمامات نادي بتروجيت لخلافة “طارق يحيى” الذي تقدم باستقالته من قيادة الفريق.

وقال مدير الكرة بنادي بتروجيت، “حمادة أنور” ، في تصريحات تليفزيونية إن مجلس الإدارة وافق على استقالة “طارق يحيى” في ظل حالة سوء الحظ التي لازمت الفريق مؤخرًا.

وأضاف: “هناك مفاوضات مع “محمد عودة” وتجربته السابقة مع المقاولون العرب تشجعنا على الاستعانة به، ولكنه مرتبط بعقد مع الفريق الليبي وننتظر نتيجة مفاوضاته مع ناديه لفسخ عقده بالتراضي، من أجل قيادة الفريق”.

وتابع: “هناك اتصالات أيضاً مع :خالد جلال” المدير الفني السابق للزمالك، وسنعلن عن هوية المدير الفني الجديد للفريق خلال الساعات القادمة”.

يذكر أن بتروجيت قد خسر أمام النجوم بنتيجة 3-2 ، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري.