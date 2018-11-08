سحب قرعة الدوري التنشيطي لكرة القدم 

أخبار ليبيا 24 – خاص

سحبت مساء اليوم الخميس قرعة البطولة التنشيطية لكرة القدم التي ستنطلق في طرابلس بمشاركة 13 فريق وجاءت فرق اﻷهلي طرابلس، وأبوسليم ، والوحدة، والشط في المجموعة اﻷولى وجاءت فرق الهلال ، والمدينة، ونجوم إجدابيا في المجموعة الثانية .

وفرق اﻷخضر، والمحلة، وشباب الجبل في المجموعة الثالثة فيما جاءت فرق اﻷولمبي، ودارنس، والتعاون .

هذا وستنطلق مباريات البطولة يوم السبت القادم وستكون مباراة اﻹفتتاح بين المدينة والهلال ، بملعب نادي المدينة على تمام الساعة الرابعة مساءً .

وأضافت اللجنة المنظمة للبطولة ملعب نادي المحلة إلى الملاعب التي ستقام عليها البطولة رفقة ملاعب أندية الأهلي طرابلس والمدينة و أبوسليم .