عصر يطالب مكتب حماية المستهلك بالشروع في استقبال شكاوى المواطنين

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة منير عصر، مكتب حماية المستهلك بالوزارة الشروع في استقبال شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالاعتداء على حقوق المستهلك.

كما طالب عصر، في خطاب “عاجل وهام”، مدير إدارة مكتب حماية المستهلك بالوزارة بالإيعاز إلى وحدات التفتيش وحماية المستهلك بالمراقبات باتخاذ إجراءاتهم لاستقبال شكاوى المواطنين، فيما يتعلق بالاعتداء على حقوق المستهلك.

ومن بين الاعتداءات عدم مراعاة الأسعار ، وعدم التقيد بالمواصفات لكافة السلع والخدمات، وكذلك الانضباط في المواعيد والإخلال بحجوزات شركات الطيران أو التلاعب بها.

وطالب عصر، بفتح سجل بلاغات لذلك ، وإعداد محاضر استدلال وإحالتها لرئيس مكتب الخدمات بالوزارة ، تمهيداً لإخطار الجهات المختصة وإحالتها للجهات الضبطية والقضائية.