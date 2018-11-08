الغرفة الأمنية بالجنوب تعلن فتح باب التطوع لمحاربة الظواهر السلبية 

أخبار ليبيا 24

أعلنت الغرفة الأمنية بالمنطقة الجنوبية عن فتح باب التطوع والالتحاق بالأجهزة الأمنية لبسط الأمن في الجنوب، ومحاربة عصابات الحرابة والاتجار بالبشر والجماعات الإرهابية .

وأكد عميد بلدية سبها “حامد الخيالي”، بعد هذا التحرك الأمني، سعيه لتقديم الدعم لمكتب الأهداف الحيوية التابع للإدارة العامة للأمن المركزي، الذي تم تفعيله أخيراً بكل قوة ليساهم هو الآخر في فرض الأمن في المدينة.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، اليوم الخميس، الانتهاء من تشكيل وتجهيز قوات أمنية كبيرة من أجل بسط الأمن في الجنوب الليبي .

وقال وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار “إبراهيم بوشناف” في بيان صحفي اليوم الخميس – اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – إن القوات التي تم تشكيلها هدفها القضاء على عصابات للاتجار بالبشر، والسرقة والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، إضافة إلى الإرهاب.

وأكد بوشناف الانتهاء من تجهيز قوتين أمنيتين معززتين بمختلف أنواع الأسلحة والإمكانيات مهمتهما بسط الأمن في الجنوب الليبي .