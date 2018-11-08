بوشناف يعلن الانتهاء من تجهيز قوات أمنية كبيرة لبسط الأمن في الجنوب التنسيق مع قيادة الجيش أثمر في انتداب ضابطين من الجيش من أهل مناطق الجنوب ليكونا على رأس هاتين القوتين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الخميس، الانتهاء من تشكيل وتجهيز قوات أمنية كبيرة من أجل بسط الأمن في الجنوب الليبي .

وقال وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف في بيان صحفي اليوم الخميس – اطلعت وكالة الأخبار ليبيا 24 عليه – إن القوات التي تم تشكيلها هدفها القضاء على عصابات للاتجار بالبشر، والسرقة والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، إضافة إلى الإرهاب.

وأكد بوشناف الانتهاء من تجهيز قوتين أمنيتين معززتين بمختلف أنواع الأسلحة والإمكانيات مهمتهما بسط الأمن في الجنوب الليبي .

التنسيق مع القيادة

وأضاف البيان بأن “هاتين القوتين تم التجهيز لهما بتعليمات من رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، وبالتنسيق مع قيادة الجيش الليبي “.

وقال وزير الداخلية إن “مجلس الوزراء قرر تخصيص 100 مليون دينار ليبي لاستتباب الأمن في الجنوب، جرى بها تجهيز أكثر من 100 سيارة دفع رباعي محملة بأحد أنواع الأسلحة المتوسطة وأجهزة الاتصال ذات المدى القصير والطويل، مضيفا أن هذه العربات المسلحة زودت بدعم لوجستي متمثل في الأسلحة الخفيفة للأفراد، إضافة إلى سيارات الإسعاف وسيارات نقل الوقود والتموين والذخائر .

جهود مثمرة

ولفت إلى أن التنسيق مع قيادة الجيش أثمر في انتداب ضابطين من الجيش من أهل مناطق الجنوب ليكونا على رأس هاتين القوتين، وهما عميد حامد البركولي ومقدم أسامة عثمونة .

وأكد أبو شناف، بأنه على الرغم من الانقسام السياسي وتعدد الحكومات، إلا أن الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية، آلتا على نفسهما ألا تتركا أهالي جنوبنا الحبيب تعصف بهم عصابات الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة وعصابات الحرابة والسرقة والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، إضافة إلى الإرهاب، قائلا: ليعلم أهالي الجنوب أن الحكومة المؤقتة هي حكومة لكل الليبيين وأنهم شركاء في الوطن، وأن الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية لن تتخلى عنهم وتتركهم عرضة للتهميش والانفلات الأمني .

تأمين الحدود

وأشار إلى أن القوتين الأمنيتين ستنتشران على طول الحدود الدولية لليبيا مع تشاد والنيجر والسودان ومصر والجزائر، ولن تسمح بمرور العصابات الوافدة أي كان مصدرها، وكذلك ستحارب مع القوات المسلحة المتواجدة في تلك المنطقة المجموعات الإرهابية وكافة العصابات الإجرامية لأجل فرض الأمن وهيبة الدولة وإحلال القانون .

وأوضح البيان أن هذه القوات ستتولى البوابات والتمركزات الأمنية على طول الطريق من الجفرة وحتى كامل مناطق ومدن الجنوب لتأمينها ومنع أية اختراقات .

وشدد وزير الداخلية على كافة الأجهزة الأمنية وهاتين القوتين بالاضطلاع بالمهام المنوطة بهم خاصة وأن مسؤولية الأمن تقع على عاتق وزارة الداخلية التي تعمل على حماية ظهر القوات المسلحة .