تصوير حشرة تحمل رأس ذئب

تمكن عالم الطبيعيات أندرياس كاي من تصوير حشرة غريبة الشكل وذلك خلال رحلة استكشافية له في غابات الإكوادور الاستوائية.

وتنتمي حشرة Metagryne bicolumnata، إلى سلالة الحصادين من فصيلة العناكب وهذا النوع يضم 6650 شكلا مختلفا من العناكب.

وعلى الرغم من الشكل الحيواني المريع للعنكبوت المذكور، إلا أنه غير سام ولا يجلب أي ضرر للكائنات الحية الأخرى.

وفي الواقع تم اكتشاف هذا العنكبوت غريب الشكل عام 1959 على يد العالم الألماني كارل فريدريك رور، الذي رسم صورة لهذه الحشرة التي تبقى صورها نادرة جدا.