الكشف عن كلمة عام 2018!

الكشف عن كلمة عام 2018!

حدد قاموس كولنز مصطلح “الاستخدام-الواحد” باعتباره كلمة العام 2018، التي تعكس الوعي العالمي المتزايد حول القضايا البيئية.

ويشير المصطلح إلى منتجات غالبا ما تكون مصنوعة من البلاستيك، ذات الاستخدام لمرة واحدة، ما يجعلها غير مستدامة ومضرة بالبيئة.

وقال واضعو معجم كولنز إن كلمة “الاستخدام-الواحد” تُستخدم الآن أكثر من أي وقت مضى، في ضوء الجهود العالمية لمكافحة التهديدات التي تشكلها المواد البلاستيكية على البيئة، مع تأييد البرلمان الأوروبي مؤخرا فرض حظر على استخدام منتجات معينة، مثل أعواد القطن، وصحون البلاستيك.

وقال متحدث باسم القاموس: “إن صور البلاستيك المنتشر في المحيطات البعيدة، مثل القش والزجاجات، أدت إلى حملة عالمية للحد من استخدامها.. وشهدت كلمة العام استخداما متزايدا بمقدار 4 أضعاف منذ عام 2013”.

وفي كل عام، يجمع كولنز قائمة مختصرة للكلمات الجديدة والمهمة، التي تعكس روح العصر خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، مع تضمين “نباتي” و”تبرئة”، في اختيارات عام 2018.

وتظهر عبارة “MeToo” أيضا في القائمة، في إشارة إلى الحملة العالمية التي تهدف إلى توضيح انتشار الاعتداءات الجنسية والمضايقات، من خلال تشجيع الضحايا على مشاركة تجاربهم علنا.

وبدأت هذه الحركة في عام 2006، على يد الناشطة تارانا بيرك، لكنها سرعان ما انتشرت في أكتوبر 2017، بعد ظهور مزاعم عن اتهام، هارفي وينشتاين، بالاعتداء الجنسي.

وفيما يلي القائمة المختصرة الكاملة لأشهر كلمات العام 2018:

– Floss: رقصة شهيرة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم فيها الناس بتحريك وركهم بشكل معاكس لحركة أيديهم.

Gaslight: محاولة التلاعب بالأشخاص، عن طريق تقديم معلومات زائفة لهم باستمرار، حتى يشككوا في سلامة عقلهم.

– MeToo: دلالة الحركة الثقافية التي تسعى إلى كشف السلوك الجنسي العدواني، وخاصة في مكان العمل.

– Plogging: نشاط ترفيهي نشأ في السويد، يجمع بين الركض والتقاط القمامة.

-Single-use: مصطلح يشير إلى الاستخدام الواحد للمنتجات.

– VAR: اختصار لمصطلح نظام الفيديو المساعد لحكام مباريات كرة القدم.

– Vegan (نباتي): دلالة على استهلاك المنتجات النباتية فقط.

الجدير بالذكر أن كلمة العام الماضي كانت “Fake News”، وهي عبارة استخدمها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الكثير من الأحيان، ووصفها قاموس كولنز بأنها “غالبا ما تنشر المعلومات المثيرة تحت غطاء التقارير الإخبارية”.