آبل تطلق جيلا جديدا من “AirPods”

ذكر موقع “MacRumors” المهتم بشؤون التقنية أن آبل سجلت براءة اختراع جديد تتعلق بالجيل الثاني من سماعات “AirPods” اللاسلكية.

وأشار الموقع إلى أن الجيل الجديد من السماعات والذي تم تسجيله برمز “REV1.0” التسويقي سيزود بأحدث مستقبلات شبكات البلوتوث اللاسلكية “Bluetooth 5.0″، والتي تسمح بوصل السماعة مع مختلف الأجهزة والهواتف اللاسلكية، وبقوة إشارة أقوى من جيل “AirPods” الحالي.

ومن المفترض أن تزود “AirPods 2” بشرائح “W3” الإلكترونية المتطورة، والتي ستساعدها على التعامل مع مساعد “سيري” الصوتي، فضلا عن أنها قد تأتي بميزة عزل الضوضاء، الأمر الذي ينتظره عشاق آبل في سماعات الشركة منذ سنوات.

يتوقع الخبراء أن تطرح آبل هذه السماعات في الربع الأول من العام المقبل، كونها طرحت هذا العام عددا من الأجهزة، من بينها 3 هواتف ذكية، وجيل جديد من “Apple Watch”، وحواسب “Mac mini” و “iPad Pro”.