بعد غياب 30 عام .. انضمام الطائرة ” Mig23op ” للخدمة ضمن سلاح الجو الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت قاعدة الأبرق الجوية التابعة لرئاسة الأركان الجوية بالقيادة العامة عن دخول الطائرة Mig23op التدريبية المعروفة باسم “البرق الخاطف 4” للخدمة بعد توقفها حوالي 31 سنة.

وأكد مدير المكتب الإعلامي بالقاعدة “علي بوستة” انتهاء أعمال الصيانة على الطائرة اليوم الخميس من قبل مهندسو وفنيي القاعدة .

قال بوستة –في تصريح خاصة لأخبار ليبيا 24 – إن شعبة الشؤون الفنية بالقاعدة قامت بجلب الطائرة من قاعدة الجفرة الجوية، وتغيير أغلب قطع الغيار بالطائرة، لافتاً إلى أن فنيي القاعدة قاموا بتشغيل الطائرة على الأرض للتأكد من عمل المحركات بالشكل الطلوب .

وأوضح أن النتائج كانت جيدة وستكون خلال الأيام القليلة القادمة ضمن قوة القوات الجوية لدك أوكار الإرهاب في كافة ربوع ليبيا .

وكان آمر قاعدة الأبرق الجوية على رأس الفنيين بأرض المهبط في انتظار نتائج التشغيل ،وأعلمه الطيارين بأن الطائرة تنتظر اللمسات الأخيرة .

وأثنى آمر القاعدة على دور شعبة الشؤون الفنية من ضباط وضباط صف وجنود، مقدمًا الشكر للطيارين الذين قاموا بتجربة الطائرة كلا من عميد طيار مدرب “أبو بكر بالحاسية”، وعميد طيار “عبد الرحيم نصيب” .

يشار إلى أن ميغ-23 روسية الصنع، وهي طائرة حربية نفاثة ذات أجنحة متحركة من تصميم وتصنيع مكتب “ميكويان جيروفيتش” في الاتحاد السوفييتى السابق ، ويعتقد أنها تنتمي إلى “الجيل الثالث” من الطائرات النفاثة مثلها مثل الطائرات السوفييتية من نفس العمر مثل الميج 25. كانت الميج 23 أول طائرة سوفييتية بها قابلية إطلاق الصواريخ خارج المدى المنظور ، وأول طائرة سوفييتية يتم وضع مداخل الهواء للمحرك على جانبي جسم الطائرة ، وليس في مقدمتها.

بدأ الإنتاج عام 1970 وتم بناء أكثر من 5000 طائرة ،

ولا تزال الميج 23 حالياً في الخدمة على نطاق المحدود في بعض الدول التي صدرت إليها.