مركز الرقابة على الأغذية يرفض سلعة “نكتار” مصري المنشأ 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – ليبيا، رفض شحنة مواد غذائية نوع سلعة نكتار بنكهة “البرتقال”، العلامة التجارية VIVA سعة 200 مل”.

وأشار المركز إلى أن كمية الشحنة المرفوضة عددها 400 كرتونة، وبلد المنشأ مصر، وتاريخ الصلاحية للسلعة من 9-7-2018 إلى 8-7-2019م .

وذكر المركز أن من أهم أسباب الرفض أن العينات غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية رقم 990 لعام 2015 بند (6) الخاص بالمضافات الغذائية، وكذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية رقم 15-2 لعام 2015 ، ولوجود مركب “كربوكسي ميثيل سيليوز E466” في نكتار البرتقال .

وبيّن المركز أنه وفقاً للمواصفة القياسية الليبية الخاصة، يسمح للمادة “E466 “cmc كارابوكسي ميثيل سيليلوز، كمادة مثبتة ومغلظة ومستحلبة في مشروبات الخضروات والفواكه ولا تضاف إلى عصائر ونكتار الفاكهة .

وسبق أن رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية -ليبيا شحنة مشروب بنكهة البرتقال العلامة التجارية cici .

كما أعلن المركز عن رفض شحنة مواد غذائية نوع السلعة “زبادي بنكهة الفراولة ونكهة التوت البري” .

وكان المركز أصدر بيان له في شهر فبراير من العام الحالي أكد فيه أن أي منتج يعرض على صفحة المركز بالفيس بوك ؛ لن يدخل الأراضي الليبية بل يرجع للبلد المُصدر أو يعدم حسب طلب التاجر.

وأكد المركز على صفحته الرسمية على فيس بوك أن المنتجات الموجودة والمعروضة في الصفحة ، تعتبر منتجات تم رفضها ، لأنها غير مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن هناك منتجات بنفس العلامة التجارية وبنفس مكان المنشأ ، يتم تغيير مكوناتها طبقاً للمواصفات والمعايير القياسية وتستورد حسب القوانين .