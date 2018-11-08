الخدمات العامة طبرق توقف أعمالها بسبب الاعتداء على أحد مستخدميها

الخدمات العامة طبرق توقف أعمالها بسبب الاعتداء على أحد مستخدميها وسنوقف أعمالنا حتى يتم الاعتذار والتعهد بعدم التكرار

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير شركة الخدمات العامة طبرق عمر الطيب الشريف لـ”أخبار ليبيا24″ إن أعمال الشركةةتوقفت في حي المنارة أحد أكبر أحياء المدينة بسبب الاعتداء على عامل سوداني من قبل أحد المواطنين.

وأضاف الشريف أن عامل النظافة جزء لا يتجزأ من شركة الخدمات العامة وسنوقف أعمالنا حتى يتم الاعتذار والتعهد بعدم التكرار.

وأفاد مدير الشركة أن عامل النظافة إنسان يقوم بعمله اليومي في أحلك الظروف ولم يتقاضى راتبه من الدولة منذ أربعة أشهر ويتم الاعتداء عليه.

ولفت الشريف إلى أنه رغم بعد المكب ورغم الظروف التي تمر بها الشركة إلا أننا لم نتوقف منذ عام 2011 وليس علينا أي ديون لدى الضمان والضرائب والكهرباء والمياه.

وتابع مدير الشركة :”نلتزم مع المواطن في جمع القمامة من أمام بيته رغم أنه لايدفع المستحقات المفروضة عليه قانوناً ونطلب منه فقط احترام عامل النظافة ومواعيد إخراجه لكيس القمامة في موعده في الصباح”.