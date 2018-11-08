طبي بنغازي يزرع قوقعة إلكترونية لأكثر من 132 حالة بينهم طفلة من الأبيار

طبي بنغازي يزرع قوقعة إلكترونية لأكثر من 132 حالة بينهم طفلة من الأبيار أجريت أكثر من (132)حالة زراعة قوقعة في مركز بنغازي الطبي

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أجرى رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق في مركز بنغازي الطبيّ “عقيلة البرعصي” عملية زراعة قوقعة إلكترونيّة لطفلة من مدينة الأبيار في المركز.

وأضاف البرعصي أن هذه العملية “معقدة جداً”، وهي عبارة عن زراعة قوقعة إلكترونيّة في قوقعة الطفلة، موضحًا أن الطفلة كانت تعاني فقدان السمع.

وأشار رئيس القسم إلى أنه بعد الجراحة سيتم الاستمرار في العلاج، وإعادة التأهيل والتدريب على التّخاطب، لافتا إلى أن العملية لا تقف فقط على الجراحة حيث تحتاج إلى مشوار طويل في العلاج.

وأوضح البرعصي أن هناك قائمة طويلة من الأطفال ، يحتاجون إلى إجراء عمليات زراعة، مؤكداً جاهزيتهم لإجرائها حسب الجدول المعدّ.

وقال رئيس القسم :”إنه من خلال اتّباع المركز الطبيّ لسياسة توطين العلاج في الداخل، أجريت أكثر من (132)حالة زراعة قوقعة في مركز بنغازي، وذلك بعد استحداث غرف العمليات الجراحية، لتوقّفها فترة بسبب الصيانة والتطوير”.

وأضاف البرعصي :”جميعًا نعلم أن مشروع زراعة القوقعة كبير جداً والاستفادة من خلاله تكون لكثير من المرضى سواء كانوا أطفال أم بالغين ممن يعانوا الصمم”.