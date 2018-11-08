انطلاق المرحلة الأولى من دورة تعلّم لغة الإشارة في بنغازي

انطلاق المرحلة الأولى من دورة تعلّم لغة الإشارة في بنغازي ضمن مشروع" أفهمني نفهمك"

أخبار ليبيا24

أطلقت المنظّمة الدّولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة، المرحلة الأولى من الدّورة التّدريبيّة المجانيّة الخاصّة بتعليم لغة الإشارة، ضمن مشروع” أفهمني نفهمك”.

وألقى الدّورة التّدريبيّة المدرب “سالم العالم” بالتعاون مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، في مقرّ المنظّمة وتستمر الدورة لمدة أسبوعين.

من جهته قال مدير مكتب التدريب والتعاون الدولي” ناصر العرفي” إن هذه الدّورة تأتي ضمن مشروع، تعلّم لغة الإشارة الذي تبنته الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، والمستهدف به جميع العاملين في القطاعات العاملة في الدولة.

وأضاف “العرفي” أنه اتُّفق مع المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة لتنفيذ برنامج تدريبي، في مجال لغة الإشارة تحت شعار “أفهمني نفهمك” الذي سيستمر لعدة مراحل متتالية.