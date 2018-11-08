أودي تعدل “R8” الرياضية الجبارة

أعلنت شركة أودي عن طرحها نماذج جديدة معدلة من سيارات “R8” التي تتمتع بشهرة كبيرة وإعجاب من قبل زبائن الشركة حول العالم.

وجاءت “R8” الأخيرة بنسختين، تزود كل منهما بهيكل رياضي أنيق مزين بفتحات هوائية كبيرة من الأمام والجوانب لزيادة الثبات على الطرقات، وبابين وعجلات رياضية كبيرة.

أما النسخة العادية من هذه السيارة فجاءت بمحرك بست أسطوانات وسعة 5.2 لتر وعزم 540 حصانا، قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.2 ثانية، والوصول بالسيارة إلى سرعة 329 كلم/ساعة.

وبالنسبة للنسخة المعدلة، فزودت بمحرك توربيني بعزم 570 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في ظرف 3 ثوان، وزيادة السرعة إلى 331 كلم/ساعة.

كما تتمتع جميع النسخ بأنظمة فرامل خاصة يدخل في تركيبها السيراميك وألياف الكربون، منعا لارتفاع حرارة الأقراص بشكل كبير على السرعات العالية، بالإضافة إلى أنظمة الثبات على المنعطفات، وأنظمة متطورة للتحكم بالقيادة.