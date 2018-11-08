أستون مارتن تكشف عن سياراتها الرياضية القادمة

نشرت شركة أستون مارتن بعض المعلومات عن سيارة “Valkyrie” الرياضية التي من المنتظر أن تطرحها العام القادم.

وأوضحت الشركة أن “Valkyrie” ستكون أكثر سياراتها الرياضية تطورا، وستأتي بتصميم فريد يعكس الأيروديناميكية العالية للهيكل، وبقمرة تتسع لشخصين، مزودة بشاشة إلكترونية كبيرة في منتصف واجهة القيادة.

صنع هيكل هذه السيارة من خليط خاص من المعدن وألياف الكربون الخفيفة والمتينة، وزودت بأنظمة مكابح يدخل في تركيبها الكربون والسيراميك منعا لارتفاع حرارتها عند الفرملة على السرعات العالية.

ما الأداء الجبار للسيارة فسيضمنه محرك توربيني بـ 12 أسطوانة، وسعة 6.5 ليتر، وعزم 1000 حصان، ومحرك كهربائي إضافي بعزم 130 حصان.

المصدر: فيستي