اقترعت لأول مرّة في حياتها.. ثمّ توفيت

تمكنت مسنة أمريكية، تبلغ من العمر 82 عاما، من الوصول إلى مركز الاقتراع والتصويت في الانتخابات قبل أيام معدودة من موتها.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن العجوز، “غريسي لو فيليبس”، لم تذهب في حياتها أبدا إلى صناديق الاقتراع، لأنها كانت تعتقد أن صوتها لا يهم.. لكن مسألة الانتخابات أصبحت بالنسبة لها موضوعا حيويا في الآونة الاخيرة، لذلك أرادت بكل تصميم أن تساهم في الانتخابات الأمريكية النصفية وتدلي بصوتها.

‪Sad update:‬‪We profiled 1st time voter Gracie Lou Phillips of Grand Prairie last night. She was determined to vote -… Posted by Maria Guerrero on Monday, November 5, 2018

وعلى الرغم من أن السيدة العجوز أصيبت بالتهاب رئوي حاد بعد أن سجلت نفسها في قائمة المقترعين، إلا أن حالتها الصحية المتردية لم تثن عزيمتها عن المشاركة بالتصويت.

وقال صهر غريسي، جيف غريفيث: “لقد سألت ألا يوجد طريقة للتصويت؟ ألا يمكن للناس التصويت بينما هم في المستشفى؟ بالفعل لقد كان الأمر مهما بالنسبة لها”.

وذهبت غريسي يوم الخميس الأول من نوفمبر إلى صناديق الاقتراع وخاضت تجربة التصويت لأول مرة في حياتها، وفقا لما أعلنه صهرها، وصوتت لمرشحي الحزب الجمهوري.. وبعد بضعة أيام توفيت غريسي في الـ 5 من نوفمبر.

وأكد غريفيث: “كانت غريسي فخورة وسعيدة للغاية، وكانت تردد باستمرار أنها أخيرا صوتت”.