مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على يوفنتوس ويكبده أول خسارة في الموسم

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على يوفنتوس ويكبده أول خسارة في الموسم مانشستر يونايتد يعود من عُقر دار يوفنتوس بانتصار ثمين بهدفين مقابل هدف

سقط فريق يوفنتوس بخسارة مفاجئة أمام ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي استضافها ملعب أليانز ستاديوم في إطار مباريات الجولة الرابعة في مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

هدف المباراة الأول أحرزه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 65 من عُمر المباراة ليفتتح أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا بقميص يوفنتوس.

على عكس العادة احتفل رونالدو بالتسجيل في شباك فريقه القديم ولكنه قدم الاعتذار لهم بعد ذلك.

في الوقت الذي سيطر فيه يوفنتوس على أغلب مجريات المباراة، استفاق مانشستر يونايتد بهجمات خجولة ونجح في إحراز التعادل عن طريق اللاعب الإسباني خوان ماتا من ركلة ثابتة في الدقيقة 86.

بينما كانت المباراة تسير إلى الانتهاء بالتعادل الإيجابي استطاع مانشستر يونايتد قلب الطاولة مستفيدًا من النيران الصديقة بعد أن أحرز مدافع البيانكونيري أليكس ساندرو هدف التعادل للشياطين الحمر في مرماه في الدقيقة 90.

في الوقت الضائع سنحت لمانشستر يونايتد فرصة إحراز الهدف الثالث بعد أن انفرد راشفورد بتشيزني ولكن الحارس البولندي كان بالمرصاد.

وبعد نهاية المباراة قام المدرب جوزيه مورينيو بحركة استفزازية تجاه جمهور يوفنتوس بعد فوزه بنتيجة 2-1 .

FT: Juventus 1-2 Manchester United 🖤 65' Ronaldo

❤️ 86' Mata

❤️ 89' Silva OG Enjoy that result, Jose? 👂🤣 pic.twitter.com/wtlB4SrhAD — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 7, 2018

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيد نقاطه إلى سبع نقاط في وصافة المجموعة، بينما لا يزال يوفنتوس في الصدارة برصيد تسع نقاط.