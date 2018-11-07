نقابة معلمي ليبيا في مصر بدعوة من اتحاد المعلمين العرب

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت الناطق باسم النقابة العامة لمعلمي ليبيا نجاح العسبلي إن النقابة العامة لمعلمي ليبيا تلقت دعوة حضور لجمهورية مصر العربية من رئيس الاتحاد العام للمعلمين العرب الأستاذ خلف الزناتي .

وأوضحت العسبلي أن الدعوة جاءت لتكريم نقابة ليبيا على جهودهم من أجل نيل حقوق المعلمين والإشادة بموقف مجلس النواب في تلبية مطالب المعلمين وإقرار قانونهم.

وأضافت أن وفد النقابة العامة للمعلمين المتواجد بمصر تم استقباله من قبل وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية الأستاذ إبراهيم شاهين نيابة عن الأستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب .

وأكدت العسبلي أن الدعوة جاءت لبحث أوجه التعاون بين النقابتين الليبية والمصرية في المجالات النقابية والتعليمية في إطار تبادل الزيارات بين أعضاء اتحاد المعلمين العرب والذي تترأسه مصر بقيادة الأستاذ خلف الزناتي، وسيكون هذا اليوم الأربعاء لقاء النقيب العام لمعلمي ليبيا ونقباء البلديات مع اتحاد معلمي العرب وجامعة الدول العربية.

يشار إلى أن وفد النقابة العامة لمعلمي ليبيا ضم كلاً من الاستاذ عبد النبي النف وعضوية عدد من أعضاء النقابة العامة وعدد من نقباء المعلمين بالبلديات.