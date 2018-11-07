“صنع الله” يؤكد على ضرورة تعزيز الأمن في منطقة أوباري وحماية الحقول هناك

أخبار ليبيا24 _خاص

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس “مصطفى صنع الله”، مع ممثلون عن منطقة أوباري والمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق ضرورة تعزيز الأمن في المنطقة وإدانة كل من يهدّد بإغلاق الحقول النفطية المتواجدة هناك.

واجتمع صنع الله، مع وفد ضم كل من “فاطمة الصويعي” ، عضو مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، ونشطاء المجتمع المدني في منطقة أوباري، وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، إضافة إلى عدد من الأشخاص الممثلين لحراك فزان.

وناقش الحضور الأوضاع الأمنية والمعيشية الحالية في جنوب البلاد، مشدّدين على ضرورة بذل السلطات المحلية المزيد من الجهود لإحلال الأمن وتسهيل إيصال الوقود للمنطقة.

وتطرق الحضور إلى المشاريع التنموية بالمنطقة، حيث أكد رئيس مجلس الإدارة على دعم المؤسسة الثابت للجنوب الليبي، وذلك من خلال برامج التنمية المستدامة التي يتم تنفيذها في إطار حرص المؤسسة على دعم وتنمية المناطق المحلية.

وقام صنع الله بشرح مفصل عن المشاريع التي قامت بها المؤسسة في مناطق الجنوب والمشاريع التي تحت الإنجاز والمشاريع المستقبلية.

وأكّد على أن السبيل الوحيد للمضي قدماً يكون من خلال تطبيق سيادة القانون، مشيراً إلى أن تنفيذ المشاريع يتم بالتنسيق مع المجالس البلدية ، وفقاً لأولوياتهم المحلية وحسب الميزانيات المتاحة. وأكد على التزام المؤسسة الوطنية للنفط بالعمل مع كل من المجتمع الدولي ، والأمم المتحدة ، لملاحقة جميع الأفراد والجماعات التي تحاول ابتزاز قطاع النفط واستغلاله، مطالباً باتخاذ العقوبات اللازمة ضدّهم.