قبل أيام من مؤتمر باليرمو .. حفتر يزور روسيا 

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل مساء اليوم الأربعاء قائد الجيش الليبي، المشير” خليفة حفتر” على رأس وفد رفيع للعاصمة الروسيّة “موسكو” للقاء كبار المسؤولين بالجيش الروسي .

وبحث “حفتر” فور وصوله مع المسؤولين بالجيش الروسيّ ، المستجدات على السّاحة المحليّة والدّولية والعلاقات الثنائيّة بين البلدين .

وفي مستهلّ هذه الزيارة الرّسميّة ، التقى قائد الجيش الليبي بمقرّ وزارة الدّفاع الروسيّة وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” وعقد معه اجتماعًا موسعًا بحث خلاله الطرفان سبل حلّ الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب .

وتأتي هذه الزّيارة قبل مشاركة “حفتر” في مؤتمر باليرمو الدّوليّ الخاصّ بالأزمة الليبية، المرتقب انعقاده يومي (12)و(13) من الشّهر الجاري.

وكان المشير “خليفة حفتر” قد أعلن في بداية العام الماضي أن روسيا مستعدّة للعمل على إنهاء حظر بيع السّلاح المفروض على ليبيا، وبالتالي تسليم قواته السلاح.

وقال” حفتر” في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطاليّة، إن الحكومة الرّوسية وعدته بتقديم مساعدة عسكرية لقواته، خلال زيارة قام بها مؤخرّا لموسكو، ولكن بعد إلغاء حظر السّلاح المفروض على ليبيا.

إلا أن حفتر أكّد أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” سيتصرف بشكل يتيح رفع الحظر .

وذكر حفتر أنه حاول، خلال زيارته لموسكو، إعادة العمل بالعقود التي تعطّلت منذ العام 2011 بعد اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي.

وتفرض الأمم المتّحدة حظرّا ، على بيع السلاح لليبيا منذ سقوط زعيمها معمر القذافي العام 2011.

كما أعلن حفتر انفتاحه على الحوار مع حكومة الوفاق الوطني ، التي تتّخذ من طرابلس مقرًا لها ولا يَعترف بها.

إلا أنه اعتبر مع ذلك أنه سيكون من الصعب جدا الكلام “في السّياسة” ضمن الظروف القائمة حاليا.