“72” ساعة مهلة لمقتحمي المقرات الحكومية والخاصة في البيضاء

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد مدير أمن البيضاء عقيد “خالد البسطة” اجتماعاً موسعاً مع حكماء مدينة البيضاء، ورؤساء مراكز الشرطة والأقسام، وآمري الشّرطة والاستخبارات العسكرية والدّعم المركزيّ بالمدينة.

وناقش مدير أمن البيضاء “البسطة” مع الحاضرين ، آلية إخلاء المقرّات العامة والخاصّة داخل البيضاء بعد الاستيلاء عليها إبّان ثورة فبراير .

واتّفق خلال الاجتماع ، على إعطاء مهلة لمدة 72 ساعة لمقتحمي المقرّات من أجل إخلائها ، وإلا سيتعرض كل مخالف إلى المساءلة القانونيّة بهذا الشأن.

وتأتي هذهِ الخطوة المهمة ، من أجل إظهار البلديّة بالشّكل اللائق، وبسط القانون وهيبة الدولة واتّخاذ الإجراءات القانونيّة حيال كلّ المخالفين .